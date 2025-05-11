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Yaya geçidinde kendisini uyaran yayayı dövdü
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Tekirdağ Çorlu'da bir motosikletli, yaya geçidinden geçerken laf atma nedeniyle tartıştığı kişiyi darbetti.

Tekirdağ Çorlu'da bir motosikletli, yaya geçidinden geçerken laf atma nedeniyle tartıştığı kişiyi darbetti.

Çorlu ilçesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde motosikletiyle seyreden K.K. ile yaya geçidinden geçen yaya İ.K. arasında kontrolsüz geçiş sonrası laf atma yüzünden başlayan münakaşa kavgaya dönüştü.

Şahin polisi araya girdi

Motosikletten inen K.K. tarafından darbedilen İ.K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların tepkisiyle karşılaşan K.K., denetime çıkan İlçe Trafik Büro Amirliği'nde görevli motosikletli Şahin polisinin araya girmesiyle kalabalık tarafından darbedilmekten kurtarıldı.

Darp sonucu yere yığılan yaralı İ.K. ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen Yunus (Motosikletli) Polis Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli K.K. karakola götürüldü. Olayla ilgili Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi Amirliği'nce inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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