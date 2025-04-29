Yaya Çarpmamak İçin Takla Atan Sürücü Burnu Bile Kanamadan Kurtuldu

Takla atıp hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

AKSARAY - Aksaray'da yayaya çarpmamak için sürücünün direksiyonu kırdığı otomobil, önce refüje çıktı sonra 2 ağacı devirip takla attı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Ereğli Kapı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyreden İ.A. idaresindeki 68 FJ 472 plakalı otomobil, yola aniden yaya çıkınca sürücüsünün direksiyonu kırması sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı ardından 2 ağacı devirip takla attı. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü şans eseri kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu kapatarak bir başka kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken araç sürücüsünün burnu bile kanamadan araçtan çıkması herkesi sevindirdi. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, araç sürücüsü polise kazayı anlatarak, "Yola birisi çıktı ona çarpmayım dedim, direksiyonu sola kırdım araba kaldırıma çıktı" dedi.