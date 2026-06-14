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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonun çarptığı tabela yola devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonun çarptığı tabela yola devrildi
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Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınlarında bir kamyonun yönlendirme tabelasına çarpması sonucu tabela yola devrildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, ekipler olay yerinde çalışmalarına devam ediyor.

Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınlarında kamyonun çaptığı tabela yola devrilirken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınları Uskumruköy mevkiinde seyir halindeki kamyon, yönlendirme tabelasına çaptı. Çarpmanın etkisiyle tabela otoyola devrildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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