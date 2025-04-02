Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde Tır Yangını

Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde seyir halinde olan tırın dorse kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Alevlerin yükseldiği o anlar kameraya yansırken, tır yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, dün gece saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen tırdan seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Tırın dorse kısmından dumanların yükseldiği fark eden sürücü tırı Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde yol kenarına park ederek aşağıya indi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, kısa sürede büyüyerek tüm dorse kısmını kapladı. Alevlerin yükseldiği yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yapılan müdahalenin ardından yangın söndürülerek bir süre soğutma çalışması yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın sonrası tırın dorse kısmında maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, tırdan yükselen alevler bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde alevlerin yükseldiği tırın dorse kısmına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL