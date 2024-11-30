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Yatağanda Darp Edilerek Öldürülen Erol Soytürk'ün Son Görüntüsü Ortaya Çıktı

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Muğla'nın Yatağan İlçesi'nde bir lokantada garson olarak çalışan 65 yaşındaki Erol Soytürk, iş çıkışı 41 yaşındaki Ç.E. tarafından darp edilerek hayatını kaybetti. Olay sonrası saldırgan polise teslim oldu ve Soytürk'ün son görüntüleri gün yüzüne çıktı.

Yatağanda darp edilerek öldürülen Soytürk'ün son görüntüsü ortaya çıktı

MUĞLA - Muğla'nın Yatağan İlçesindeki otogar civarında bir lokantada garson olarak çalışan 65 yaşındaki Erol Soytürk, iş çıkışı 41 yaşındaki Ç.E tarafından darp edilerek hayatını kaybetti. Olayın ardından saldırgan polise teslim oldu. Soytürk'ün restaurant önündeki görüntüsü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Muğla'nın Yatağan İlçesinde Bulvar Otogar yakınlarda gece saat 02.34 sıralarında meydana geldi. Eski kahvehane işletmecisi olan Erol Soytürk, iş çıkışı eve giderken saat 02.30'da 41 yaşındaki Ç.E. tarafından arabayla sıkıştırılarak bir eczane önünde dövülerek darp edildi.

Durumu görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Erol Soytürk'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde polis ve savcılığın işlemlerini tamamlamasının ardından Soytürk'ün cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"Polise teslim oldu"

Gece saatlerinde 65 yaşındaki Erol Soytürk'ü döverek öldürdüğü iddia edilen Ç.E, daha sonra polise giderek teslim oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Ç.E'nin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Öldürülen Soytürk'ün son görüntüsü ortaya çıktı.

Yatağanda Darp Edilerek Öldürülen Erol Soytürk'ün Son Görüntüsü Ortaya Çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT KURT - 3.Sayfa
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