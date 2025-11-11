Haberler

Yatağan'da Seyir Halindeki Dolmuşun Üzerine Çam Ağacı Devrildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Yatağan ilçesinde seyir halindeki bir dolmuşun üzerine devrilen çam ağacı, araçta bulunan yolcular arasında korku dolu anlar yaşattı. Sürücü yara almazken, bir kadın ve çocuğu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen ilginç kazada, seyir halindeki bir dolmuşun üzerine çam ağacı devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Yatağan Merkez - Yukarıyayla Mahallesi güzergahında ilerleyen Ali Kaya yönetimindeki 48 HA 9061 plakalı minibüs, Elmacık Mahallesi girişine geldiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki çam ağacı aracın üzerine devrildi. Aracın motor ve ön kaput kısmında hasar meydana geldi. Rüzgardan kaynaklandığı tahmin edilen kazan anında dolmuşta bulunan 1 kadın ve 1 çocuk yolcu, büyük bir korku yaşadı. Sürücü Ali Kaya yara almazken, 5 yaşındaki E.C. ve annesi G.C. tedbir amaçlı olarak olay yerine çağrılan ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Çalışmayan motorunu ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi

Çalıştıramayınca ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Filistinli esirlere yönelik idam yasa tasarısı onaylanınca tatlı dağıttı

Skandal kutlama! Baklava dağıttı
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Dursun Özbek'ten ''Osimhen'in bonservisi 150 milyon euro mu?'' sorusuna cevap

''Osimhen'in bonservisi 150 milyon euro mu?'' sorusuna bakın ne dedi
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan kargo uçağımız Gürcistan'da düştü

Azerbaycan'dan havalanan Türk uçağı Gürcistan'da düştü
Lionel Messi'den Barcelonalıları duygulandıran paylaşım

Lionel Messi bu kez ağlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.