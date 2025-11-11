Yatağan'da Seyir Halindeki Dolmuşun Üzerine Çam Ağacı Devrildi

Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen ilginç kazada, seyir halindeki bir dolmuşun üzerine çam ağacı devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Yatağan Merkez - Yukarıyayla Mahallesi güzergahında ilerleyen Ali Kaya yönetimindeki 48 HA 9061 plakalı minibüs, Elmacık Mahallesi girişine geldiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki çam ağacı aracın üzerine devrildi. Aracın motor ve ön kaput kısmında hasar meydana geldi. Rüzgardan kaynaklandığı tahmin edilen kazan anında dolmuşta bulunan 1 kadın ve 1 çocuk yolcu, büyük bir korku yaşadı. Sürücü Ali Kaya yara almazken, 5 yaşındaki E.C. ve annesi G.C. tedbir amaçlı olarak olay yerine çağrılan ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA