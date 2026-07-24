Muğla'nın Yatağan ilçesinde orman yangını
Muğla'nın Yatağan ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılma riski bulunan yangına ekipler yoğun müdahale ediyor. Ayrıca Menteşe ilçesinde çıkan başka bir yangın, mahalle sakinleri ve ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılma riski bulunan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve itfaiye personeli karadan yoğun bir şekilde müdahale ediyor. Alevlerin kontrol altına alınması için ekiplerin bölgedeki mücadelesi sürüyor.
Öte yandan Menteşe ilçesi Kafaca-Çiftlik mahalleleri arasında çıkan yangına da ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaparken, yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülüdü.