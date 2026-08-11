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TIR Karşı Şeride Geçti: Yol Kapandı

TIR Karşı Şeride Geçti: Yol Kapandı
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Muğla-Aydın karayolu Yatağan Devlet Hastanesi kavşağında bir TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjleri aşıp karşı şeride geçti. Tek taraflı kazada ölen veya yaralanan olmazken, yol bir süre trafiğe kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi, inceleme başlatıldı.

Muğla-Aydın karayolu Yatağan Devlet Hastanesi kavşağı yakın bölgede meydana gelen trafik kazasında tır sünücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjleri aşarak karşı şeride geçen TIR, yolu kapattı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmese üzerine bölgeye ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tek taraflı kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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