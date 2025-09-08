Yaşlı Vatandaşa Emniyet Ekiplerinden Destek

Ordu'nun Ünye ilçesinde, evine gidemeyen yaşlı bir vatandaş için seferber olan Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşlı adamı kısa sürede evine ulaştırdı.

Olay, Kaledere Mahallesi Hacı Emin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yaşlı bir vatandaşın evini kaybettiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede ihbar üzerine harekete geçen Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, cadde üzerinde evini kaybettiğini söyleyen yaşlı vatandaşa yardım etmek için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucu yaşlı adamın Çamurlu Mahallesi Çiftekuyu Sokak'ta oturduğu tespit edildi. Ekipler, yaşlı adamın koluna girerek onu evinin kapısına kadar bıraktı. Emniyet ekiplerinin bu duyarlı davranışı ise çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. - ORDU