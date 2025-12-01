Yaşlı Kadınları Hedef Alan Dolandırıcı Yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde manda yoğurdu sattığını söyleyerek evine girdiği yaşlı kadınların çantalarındaki paraları çalan şahıs, yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün Konak ilçesi Göztepe semtindeki bir binada meydana geldi. "Manda yoğurdu satıyoruz" bahanesiyle kapı kapı dolaşan şahıs, özellikle yalnız yaşayan yaşlı kadınları hedef aldı. Güven kazandığı evlere giren şüpheli, bakıcıyı kap getirmesi bahanesiyle mutfağa gönderip yaşlı kadının yalnız kalmasını sağladı. Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin yaşlı kadının çantasından paraları hızlı bir şekilde çaldığı ve cebinden çıkarttığı küçük meblağlı paraları kadının parasıymış gibi gösterdiği anlar yer aldı. Şüpheli, daha sonra kadının cebindeki büyük meblağdaki paraları alarak olay yerinden ayrıldı. Mahalle sakinlerinin ifadelerine göre, şüpheli aynı yöntemle farklı binalarda dolandırıcılık yapmayı sürdürdü. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettikleri şüpheli S.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR