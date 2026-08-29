Yaşlı kadını darp edip polise kaza yaptırdı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 65 yaşındaki kadını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi, ekip aracında taşkınlık çıkarınca polis otosu kaza yaptı. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, ekipler tarafından yakalandı.

Olay, Dilovası Belediye Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, otobüste yaşanan tartışma sırasında 65 yaşındaki kadın darp edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Karakola götürülmek üzere polis aracına bindirilen şüphelinin, seyir sırasında araç sürücüsüne fiziki müdahalede bulunduğu ileri sürüldü. Bu sırada kontrolünü kaybeden polis otosu, Bağdat Caddesi'nde kaza yaptı.

Kaza sonrasında araçtan çıkarılan şüphelinin, kelepçeli halde kaçmaya çalıştığı, ekiplerin müdahalesiyle yeniden yakalandığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı