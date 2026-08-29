Haberler

Yaşlı kadını darp edip polise kaza yaptırdı

Yaşlı kadını darp edip polise kaza yaptırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 65 yaşındaki bir kadını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, polis aracında sürücüye fiziki müdahalede bulundu. Kontrolünü kaybeden polis otosu kaza yaptı. Kelepçeli halde kaçmaya çalışan şüpheli, ekiplerce yeniden yakalandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 65 yaşındaki kadını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi, ekip aracında taşkınlık çıkarınca polis otosu kaza yaptı. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, ekipler tarafından yakalandı.

Olay, Dilovası Belediye Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, otobüste yaşanan tartışma sırasında 65 yaşındaki kadın darp edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Karakola götürülmek üzere polis aracına bindirilen şüphelinin, seyir sırasında araç sürücüsüne fiziki müdahalede bulunduğu ileri sürüldü. Bu sırada kontrolünü kaybeden polis otosu, Bağdat Caddesi'nde kaza yaptı.

Kaza sonrasında araçtan çıkarılan şüphelinin, kelepçeli halde kaçmaya çalıştığı, ekiplerin müdahalesiyle yeniden yakalandığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da akrep alarmı! Uzmanlardan kritik uyarılar var

İstanbul'da yeni kabus! İki ilçe panikte, uzmanlardan uyarı geldi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! İlk temas kuruldu

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı

Milyonluk rezidansta komşudan gelen sesler isyan ettirdi

Milyonluk rezidansta komşudan gelen sesler isyan ettirdi
Muğlaspor-Boluspor maçındaki reklam panolarını görenler inanamadı

Muğlaspor-Boluspor maçındaki reklam panolarını görenler inanamadı

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK üniversite ücretlerine sınırı çekti

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Polis eşinin videosu olay oldu

Polis eşinin videosu olay oldu
Milyonların beklediği isim yola çıktı geliyor

Milyonların yolunu gözlediği isim geliyor
Van'a akın eden İranlı turistler kendinden geçti

Hepsi İranlı desek!