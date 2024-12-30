Yaşlı kadın kamyonet geçtikten sonra sürüklenmeye başladı

Brezilya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir kamyonet ana caddeden sokağa döndükten kısa süre sonra kaldırımda yürüyen yaşlı kadın sürüklenmeye başladı.

KAMYONETİN HALATINA AYAĞI TAKILINCA SÜRÜKLENDİ

Herkes ne olduğunu anlamaya çalışırken, gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Kamyonetin arkasına bağlı halatın 62 yaşındaki kadının ayağına dolandığı, bu nedenle sürüklendiği görüldü.

KAZAYI UCUZ ATLATTI

Kamyonet uyarılar üzerine bir süre sonra dururken, talihsiz kadın da kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kadının kazayı hafif yaralarla atlattığı öğrenildi.