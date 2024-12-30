Yaşlı kadın kamyonet geçtikten sonra sürüklenmeye başladı
Brezilya'da 62 yaşındaki bir kadın, kamyonetin arkasına bağlı halatın ayağına dolanmasıyla sürüklendi. Kadın hafif yaralarla kurtuldu.
Brezilya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir kamyonet ana caddeden sokağa döndükten kısa süre sonra kaldırımda yürüyen yaşlı kadın sürüklenmeye başladı.
KAMYONETİN HALATINA AYAĞI TAKILINCA SÜRÜKLENDİ
Herkes ne olduğunu anlamaya çalışırken, gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Kamyonetin arkasına bağlı halatın 62 yaşındaki kadının ayağına dolandığı, bu nedenle sürüklendiği görüldü.
KAZAYI UCUZ ATLATTI
Kamyonet uyarılar üzerine bir süre sonra dururken, talihsiz kadın da kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kadının kazayı hafif yaralarla atlattığı öğrenildi.