Yaşlı kadın cam silerken canından oldu, yakınları gözyaşlarına boğuldu - Haberler

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Yaşlı kadın cam silerken canından oldu, yakınları gözyaşlarına boğuldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yaşlı kadın cam silerken canından oldu, yakınları gözyaşlarına boğuldu Tokat'ta cam silerken 10. katta düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

TOKAT (İHA) - Yaşlı kadın cam silerken canından oldu, yakınları gözyaşlarına boğuldu

TOKAT - Tokat'ta cam silerken 10. katta düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; TOKİ 3. Etapta yüksekten düşme ihbarı sonucu bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 10. kattan düşen iki çocuk annesi Şerife Altun'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşlı kadının yakınları gözyaşlarını tutamadı. Mahalle sakinleri yaşananları üzgün gözlerle izledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşlı kadın cam silerken canından oldu, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Yaşlı kadın cam silerken canından oldu, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Yaşlı kadın cam silerken canından oldu, yakınları gözyaşlarına boğuldu

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - 3. Sayfa

Polis, Tokat, 3. Sayfa, Haberler

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