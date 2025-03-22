Yaşlı adamın acı sonu! Ecel hiç ummadık bir anda yakaladı

İstanbul Fatih'te yaşlı bir adam düşerek yol kenarındaki demir dubaya başını vurdu. Güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği görüntülerde hastaneye kaldırıldığı görülen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Ekol TV tarafından paylaşılan görüntülerde çevredeki vatandaşların yaşlı adamın yardımına koşarak 112 acil ekibini çağırdığı görüldü. Acil yardım ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.