Yaşlı adamı ellerine geçirdikleri sopalarla acımasızca dövdüler
Adana'da ellerinde sopalarla saldıran üç kişi, yaşlı bir adamı acımasızca darbetti. Yaşlı adamın yalvarışları bile saldırganları durdurmadı. Şiddet anları çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Adana'da 3 şahıs, ellerindeki sopalarla yaşlı bir adama sokak ortasında saldırdı. Olay anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
YALVASA DA İŞE YARAMADI
Yere düşmesine rağmen acımasız saldırıdan kurtulamayan yaşlı adamın can havliyle yalvardığı duyuldu. Ancak saldırganlar, yardım çağrılarına aldırmadan vurmaya devam etti.
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa