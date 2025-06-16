Yaşlı adamı ellerine geçirdikleri sopalarla acımasızca dövdüler

Adana'da 3 şahıs, ellerindeki sopalarla yaşlı bir adama sokak ortasında saldırdı. Olay anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

YALVASA DA İŞE YARAMADI

Yere düşmesine rağmen acımasız saldırıdan kurtulamayan yaşlı adamın can havliyle yalvardığı duyuldu. Ancak saldırganlar, yardım çağrılarına aldırmadan vurmaya devam etti.