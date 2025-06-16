Yaşlı adamı ellerine geçirdikleri sopalarla acımasızca dövdüler

Yaşlı adamı ellerine geçirdikleri sopalarla acımasızca dövdüler
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Yaşlı adamı ellerine geçirdikleri sopalarla acımasızca dövdüler
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Adana'da ellerinde sopalarla saldıran üç kişi, yaşlı bir adamı acımasızca darbetti. Yaşlı adamın yalvarışları bile saldırganları durdurmadı. Şiddet anları çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Adana'da 3 şahıs, ellerindeki sopalarla yaşlı bir adama sokak ortasında saldırdı. Olay anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

YALVASA DA İŞE YARAMADI

Yere düşmesine rağmen acımasız saldırıdan kurtulamayan yaşlı adamın can havliyle yalvardığı duyuldu. Ancak saldırganlar, yardım çağrılarına aldırmadan vurmaya devam etti.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKablobükücü:

Sebebini de yazsaydınız da sağlıklı yorum yapsaydık

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Haber YorumlarıGani Ömür:

hiç kimse sebepsiz yere dövmez ve dayak yemez içeriği bilmediğimiz için birşey diyemeyiz kolay gelsin..

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Haber YorumlarıMesut Aydın:

Ne kadar nefret edilir bi ülke oldu

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