Yaşlı adama "2 saattir balık tutamıyorsun" diyerek montunu gasp eden şahsa 12,5 yıl hapis

Yaşlı adama '2 saattir balık tutamıyorsun' diyerek montunu gasp eden şahsa 12,5 yıl hapis
Samsun'da sahilde olta ile balık tutan yaşlı adamı darp edip montunu ve ehliyetini, banka kartı ile ulaşım kartını gasp eden genç, yargılandığı mahkemece 12 yıl 6 ay 11 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da sahilde olta ile balık tutan yaşlı adamı darp edip montunu ve ehliyetini, banka kartı ile ulaşım kartını gasp eden genç, yargılandığı mahkemece 12 yıl 6 ay 11 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Tütün İskelesi mevkiinde 1 Temmuz 2025 sabah saat 06.30 sıralarında meydana gelen olayda, olta ile balık tutan 70 yaşındaki M.K.A.'nın yanına giden Umutcan B. (19), "2 saattir bir balık tutamadın" diyerek sataştı. Şüpheli şahıs, ardından yaşlı adamı darp ederek montunu, ehliyetini, banka kartını ve Samkart'ını gasp etti. Ayrıca yaşlı adamın bisikletini de denize attı.

M.K.A., Gazi Polis Merkezi'ne giderek şikayette bulundu. "Kamu malına zarar vermek" suçundan ifadesi olduğunu ileri sürerek olay günü öğlen saatlerinde Samsun Adliyesine giden Umutcan B. ise aniden duvarları ve panoları yumruklayarak taşkınlık yapınca, adliye polisi tarafından gözaltına alındı. Üzerinde M.K.A.'ya ait gasp edilen mont, ehliyet, banka kartı ve Samkart çıkan Umutcan B., ehliyet ve banka kartının amcasına ait olduğunu iddia etse de polisi inandıramadı.

Savcının talimatıyla Gazi Polis Merkezi'ne teslim edilen Umutcan B.'nin polis merkezinde gasp olayının aranan şüphelisi olduğu ortaya çıktı. Şüpheli şahıs "gasp, kasten yaralama ve mala zarar verme" suçlarından 2 Temmuz'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Umutcan B. hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. 16 Nisan'daki duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verilen Umutcan B.'nin bugün yargılanması sona erdi. Umutcan B., pişman olduğunu söyledi. Mahkeme, mala zarar verme suçundan müşteki şikayetçi olmadığı için davanın düşmesine karar verirken, Umutcan B.'nin, kasten yaralama suçundan 1 yıl 18 ay 12 gün ve yağma suçundan da 10 yıl olmak üzere toplam 12 yıl 6 ay 11 gün hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasına karar verildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

