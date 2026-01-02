Haberler

Uyurken kulağına pamuk tıkayınca, ekipler kapıya dayandı

Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde, yalnız yaşayan N.Y., iki gün boyunca komşularından haber alamayınca ekipler seferber oldu. Yapılan ihbarda evin kapısı itfaiye tarafından açılınca, yaşlı adamın uyuduğu ortaya çıktı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 2 gündür komşularından haber alamayan ve kapıyı açtıramayan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine ekipler harekete geçerken, yalnız yaşayan yaşlı adamın uyuduğu ortaya çıktı.

Olay, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi 1675 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalle sakinleri evde yalnız yaşadığı öğrenilen N.Y.'den 2 gün boyunca haber alamadı. Uzun süre kapıyı çalan ve telefon ile arayan komşular, yaşlı adama ulaşamayınca, hayatından şüphe ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kapının açılmasının ardından yaşlı adamın uyuduğu öğrenildi. Seslerden rahatsız olduğu için kulağına pamuk tıkadığı ve hiç bir şeyi duymadığını söyleyen yaşlı adam ise bir anda karşısında ekipleri görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Komşularının hayatta olduğunu gören mahalle sakinleri ise rahat bir nefes alırken, gerekli çalışmanın ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. - AYDIN

