Yasaklı Madde Kullanarak Kaçan Şahıs Polis Tarafından Tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yasaklı madde kullandıktan sonra polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve 4 polis aracına zarar veren şüpheli G.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 08 Temmuz 2025 tarihinde Muğla-Denizli karayolunda meydana geldi. 48 ARY 348 plakalı otomobilin sürücüsü, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Şüpheli araç, Menteşe'nin Kötekli ve Yeniköy mahallelerinde uzun süre polis ekiplerinden kaçtı. Polisle kaçan şahsın kullandığı araç arasındaki kovalamaca, Denizli-Aydın karayolu üzerinde ekiplerin aracın lastiklerini patlatmasına rağmen devam etti. Şüpheli G.U., kaçışını sürdürürken kendisini durdurmaya çalışan 4 polis aracına çarparak maddi hasara yol açtı.

Olayla ilgili yapılan incelemelerde şahsın yasaklı madde etkisinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan G.U., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA