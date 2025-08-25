Yasak aşk cinayeti 16 yıl sonra ortaya çıkan doktor ölü bulundu

2006 yılında 'karpuz yıkarken nehirde boğulduğu' düşünülerek hayatını kaybeden mühendis Gökhan Atakan'ın, Dr. Erdal Bektaş tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Atakan'ın eşiyle yasak aşk yaşayan ve yıllar sonra ses kaydıyla işlediği cinayet ortaya çıkan katil doktor Bektaş, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çarptırıldığı duruşmanın ardından elini kolunu sallayarak Erzurum Adliyesi'nden kaçtı ve kayıplara karıştı.

48 GÜN SONRA ÖLÜ BULUNDU

8 Temmuz'da Erzurum Adliyesi'nde görülen duruşmada müebbet hapis cezasına çarptırılan ancak SEGBİS odasındaki boşluğu değerlendirerek adliyeden kaçarak kayıplara karışan Dr. Erdal Bektaş, 48 günlük firarının ardından ölü olarak bulundu. Günlerdir aranan Bektaş'ın cenaze namazı dün Bursa'da ikinci namazının ardından kılındı.

NE OLMUŞTU?

19 yıl önce Sakarya Nehri'nde mühendis Gökhan Atakan'ın cansız bedeni bulunmuş, yapılan ilk incelemelerin ve Gökhan Atakan'ın eşi Yeliz Atakan'ın ifadeleri sonucunda olayın "karpuz yıkarken nehre düşerek suda boğulduğu" belirtilerek kaza olduğu tespit edilmişti.