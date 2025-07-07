Yasadışı Bahis Operasyonunda 86 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Yasadışı Bahis Operasyonunda 86 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda yakalanan 86 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda yakalanan 86 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbol ve diğer spor müsabakalarında oynanan yasa dışı bahis suçunun önlenmesine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Esenler başta olmak üzere İstanbul'da çok sayıda ilçede ve Tekirdağ'da farklı bahis sitelerine entegre panel sistemi bulunan yasadışı bahis dış finans evlerine yönelik operasyon yapmış, 86 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüphelerin emniyetteki işlemleri sona erdi. Zanlılar, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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