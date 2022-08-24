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Yasa dışı kenevir ekimi yapan 2 kişi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Yasa dışı kenevir ekimi yapan 2 kişi yakalandı

Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 şahıs yasa dışı ekim yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 şahıs yasa dışı ekim yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Yenişarbademli ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından arazide ve 2 şüpheli şahsın ikametlerinde yapılan aramalar sonucunda ekili halde 60 kök kenevir bitkisi, 294 gram kubar esrar, 121 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 293 adet av tüfeği fişeği ve 73 adet 9 milimetre çapında tabanca mermisi ele geçirildi. Şüpheli D.A. (34) ve T.A. (32) gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı, ele geçirilen malzemelere el konuldu. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yenişar Bademli Jandarma Isparta Kenevir 3. Sayfa Haberler

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