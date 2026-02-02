Zonguldak'ta sanal bahis çetesine darbe, 3 site yöneticisi tutuklandı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yasa dışı bahis sitelerini yöneten 3 kişi tutuklandı. 'Dengebet', 'Bigobet' ve 'Realbahis' isimli sitelerin yöneticiliğini yapan şüphelilerin haksız kazanç sağladığı belirlendi.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, siber suçlarla mücadele kapsamında Kdz. Ereğli ilçesinde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 3 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet ekiplerince yapılan detaylı incelemelerde; şüphelilerin "Dengebet", "Bigobet" ve "Realbahis" isimli yasa dışı bahis sitelerinin yöneticiliğini yaptıkları tespit edildi. Şahısların bu siteler üzerinden bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, Kdz. Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyetten yapılan açıklamada, yasa dışı bahisle mücadelenin aralıksız süreceği vurgulandı. - ZONGULDAK