Zonguldak'ta sanal bahis çetesine darbe, 3 site yöneticisi tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis sitelerini yöneterek haksız kazanç sağladıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, siber suçlarla mücadele kapsamında Kdz. Ereğli ilçesinde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 3 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet ekiplerince yapılan detaylı incelemelerde; şüphelilerin "Dengebet", "Bigobet" ve "Realbahis" isimli yasa dışı bahis sitelerinin yöneticiliğini yaptıkları tespit edildi. Şahısların bu siteler üzerinden bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, Kdz. Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyetten yapılan açıklamada, yasa dışı bahisle mücadelenin aralıksız süreceği vurgulandı. - ZONGULDAK