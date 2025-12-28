Haberler

Yasa dışı avlanan kalkanlar, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtıldı

Sinop'un Ayancık ilçesinde yasa dışı avlanma sonucu ele geçirilen 625 kalkan balığı, ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıtıldı. Sahil Güvenlik ve Tarım Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyon sonucunda, denizlerin koruma altına alınması ve sosyal dayanışma amacıyla balıklar vakfa devredildi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde yasa dışı yollarla avlandığı belirlenen 625 adet kalkan balığı vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, denizlerdeki doğal yaşamı korumak ve yasa dışı avcılıkla mücadele etmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir operasyon gerçekleştirdi. Ayancık Çaylıoğlu-İstefan Limanı mevkiinde gerçekleştirilen denetimlerde, mevzuata aykırı şekilde avlandığı tespit edilen 625 adet kalkan balığına el konuldu. Ele geçirilen balıklar, gerekli incelemelerin ardından yasal prosedürler gereği Ayancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Operasyonun ardından örnek bir sosyal dayanışma sergilendi. İlçe Tarım Müdürlüğü bünyesinde kayıt altına alınan 625 kalkan balığı, Ayancık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) devredildi. Vakıf yetkilileri, taze kalkan balıklarını vakfa kayıtlı olan ihtiyaç sahibi ailelere kısa sürede ulaştırdı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
