Antalya'da yasa dışı avcılık yapan 2 şahsa toplam 973 bin lira ceza

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde yasa dışı avcılık yapan 2 kişiye toplam 973 bin 238 lira idari para cezası ve tazminat uygulandı. Yetkililer yaban hayatının korunması için denetimlerin süreceğini belirtti.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde vurulmuş yaban keçisiyle yakalanan 2 kişiye toplam 973 bin 238 lira idari para cezası ve tazminat uygulandı.

Gündoğmuş ilçesinde yasa dışı avcılık yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, kısa sürede belirtilen bölgeye intikal etti. Alanda yapılan arazi taramasında vurulmuş 1 yaban keçisiyle birlikte 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslara, ilgili mevzuat kapsamında toplam 973 bin 238 TL idari para cezası ve tazminat uygulanırken, olayda kullanıldığı tespit edilen 1 adet yivli tüfeğe de el konuldu.

Yetkililer, yaban hayatının korunmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
