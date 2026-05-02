Run Atakule Koşusu nedeniyle Ankara'da bazı yollar kapanabilir

Güncelleme:
Ankara Emniyet Müdürlüğü, yarın gerçekleştirilecek 'Run Atakule Koşusu' nedeniyle kentteki bazı yolların ihtiyaç duyulması halinde araç giriş ve çıkışına kapatılabileceğini bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan duyuruda, "03.05.2026 tarihinde düzenlenecek olan 'Run Atakule Koşusu' etkinliği ile ilgili olarak saat 08.30'dan itibaren ihtiyaç olması halinde; Kavaklıdere Caddesi'nden Cinnah Caddesi'ne dönüş Kavaklıdere Sokak girişi, Cinnah Caddesi'nin Atatürk Bulvarı ile Hoşdere Caddesi arasında kalan bölümü ile Cinnah Caddesi'ne açılan Bükreş Caddesi, Yeşilyurt Sokak, Farabi Sokak, Alaçam Sokak, Mesnevi Sokak, Enis Behiç Koryürek Sokak, Kuloğlu Sokak, Ahenk Sokak, Kırkpınar Sokak, Willy Brand Sokak, Pilot Sokak, Vali Dr. Reşit Sokak, Hava Sokak ve Muzaffer Sarnözen Sokak girişleri etkinlik sona erene kadar trafiğe kapatılacaktır" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
