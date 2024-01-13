Üye Girişi
Haberler

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajı

Güncelleme:
Abone Ol

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, şehitlerimiz için başsağlığı mesajında bulundu. Akarca, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristler girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada çatışmada 6 askerimiz şehit oldu.

YARGITAY BAŞKANI AKARCA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Akarca, paylaşımında "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristler girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'Tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Emre İliksiz - 3.Sayfa

Yargıtay Güvenlik 3.Sayfa Politika Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title