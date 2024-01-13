Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajı
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, şehitlerimiz için başsağlığı mesajında bulundu. Akarca, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristler girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada çatışmada 6 askerimiz şehit oldu.
YARGITAY BAŞKANI AKARCA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Akarca, paylaşımında "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristler girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'Tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum" dedi.