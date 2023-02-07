Yardım için geldiği Malatya'da enkaz altında kalan kişi ayağı kesilerek kurtarıldı

Van'dan Malatya'ya arama kurtarma ve tıbbi müdahale için giden ekipler hayat kurtarmaya devam ediyor. Van UMKE ekibi de AFAD koordinasyonunda bölgede yürüttüğü çalışmalar sonucunda enkaz altında kalan Mustafa Alıcı isimli şahsı tespit etti.

EKİPLER TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİ

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya'ya gelen ve yaşanan 7.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın kolon ve kirişi arasında ayağı kalan Mustafa Alıcı için tüm imkanları seferber eden ekipler, kurtaramayınca çareyi tıbbi müdahaleyle ayağını kesmekte buldu.

AYAĞI KESİLEREK KURTARILDI

İlgili doktorların müdahalesiyle Alıcı'nın ayağı kesilerek enkazdan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Van UMKE ekibinin bölgedeki arama kurtarma ve tıbbi müdahale çalışmaları devam ediyor.