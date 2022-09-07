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Yaralı sürücüye ilk yardımı vatandaşlar yaptı

3. Sayfa Haberleri

Yaralı sürücüye ilk yardımı vatandaşlar yaptı

Bursa'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Bursa'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüye ilk yardımı çevredeki vatandaşlar yaptı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile motosiklet henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Kazanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Kaza sonrası yaralı sürücünün yardımına çevredekiler koşarak ilk yardımı yaptı. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle yaralı, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Görükle Bursa 3. Sayfa Haberler

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