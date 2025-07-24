Yaralı Leylek Jandarma Eşliğinde Veterinere Götürüldü

Yaralı Leylek Jandarma Eşliğinde Veterinere Götürüldü
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde vatandaşlar ve hayvanseverler tarafından bacağı kopan yaralı bir leylek, jandarma eşliğinde veteriner hekime götürülerek tedavi edilmek üzere rehabilitasyona alındı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bacağı kopan yaralı leylek jandarma eşliğinde veterinere götürülerek tedavisinin yapılması sağlandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Kuyucak Başaran Mahallesi kırsalında bir leyleğin bacağının koptuğu ve hareket edemediği vatandaşlar ile hayvanseverler tarafından bildirildi. Yaralı Leylek, Nazilli ilçesinde bulunan veteriner hekimliğine vatandaş ve hayvanseverler ile birlikte götürüldü. Veterinerler tarafından leyleğin kopan bacağının yerine protez bacak üretilerek rehabilite ve tedavi edileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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