Yaptıkları duvarın parasını alamayınca dozerle yerle bir ettiler
Hatay'da yaptıkları duvarın parasını alamayan işçiler inşaatı dozerlerle yerle bir etti. Cep telefonuyla o anları kaydeden işçinin "Parayı vermeyeceksin ha? Yıkın arkadaşlar yıkın" sözleri videoya damga vurdu.
Hatay'da inşa ettikleri duvarın parasını müteahhitten tahsil edemeyen işçilerin intikamına ilişkin görüntü kısa sürede viral oldu.
TELEFONLA SANİYE SANİYE KAYDETTİLER
Duvarın parasını almayı başaramayan işçiler, yapıyı dozerle yerle bir ederken o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.
"YIKIN ARKADAŞLAR YIKIN"
İşçilerin duvarı yıktıkları anlarda sarf ettiği "Parayı vermeyeceksin ha? Yıkın arkadaşlar yıkın" sözleri videoya damga vurdu.