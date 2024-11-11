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Yaptıkları duvarın parasını alamayınca dozerle yerle bir ettiler

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Hatay'da yaptıkları duvarın parasını alamayan işçiler inşaatı dozerlerle yerle bir etti. Cep telefonuyla o anları kaydeden işçinin "Parayı vermeyeceksin ha? Yıkın arkadaşlar yıkın" sözleri videoya damga vurdu.

Hatay'da inşa ettikleri duvarın parasını müteahhitten tahsil edemeyen işçilerin intikamına ilişkin görüntü kısa sürede viral oldu.

TELEFONLA SANİYE SANİYE KAYDETTİLER

Duvarın parasını almayı başaramayan işçiler, yapıyı dozerle yerle bir ederken o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.

"YIKIN ARKADAŞLAR YIKIN"

İşçilerin duvarı yıktıkları anlarda sarf ettiği "Parayı vermeyeceksin ha? Yıkın arkadaşlar yıkın" sözleri videoya damga vurdu.

Yaptıkları duvarın parasını alamayınca dozerle yerle bir ettiler
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMÜCAHİD:

kağıt gibi yıkıldığına göre pek de hakkaniyetli güzel bir iş ortaya çıkmamış. belki bu yüzden parasını alamamış olabilir?

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Haber YorumlarıBen ve sen:

Okadar kolay kirildigina gore isinizide iyi yapmamissiniz

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Haber Yorumlarıseennu:

Resululah efendimiz ''işçinin parasını teri kurumadan vereceksin demiş.'' Bu tür insanların harm kazandığı para hastalık cinayet yada başka sebeplerle geri dönüyor.Yorumum Şimdi bu tür insanlara benzeyenlerin hoşuna gitmeyecek olumsuz yorum verecek .

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Haber YorumlarıBükücü:

İşçinin hakkını yersen, kendi rızkından olursun

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Haber YorumlarıCevap :

Bir kaç haber önce 120 bin maaşa eleman bulamıyoruz diye haber vardı hani. :))

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