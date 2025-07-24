"Yanıyorum" diye feryat eden orman işçisinden haber var

'Yanıyorum' diye feryat eden orman işçisinden haber var
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınında vücudunda yanıklar oluşan orman işçisi Kader Dereli yoğun bakım ünitesine alındı. Dereli'nin yoğun sıcak ve duman nedeniyle akciğerlerinde hasar oluştuğu belirtildi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında, ters rüzgarın aniden yön değiştirmesiyle alevlerin ortasında kalan 24 kişilik ekibin içinden sağ kurtarılan orman işçilerinden biri, "Yanıyorum, su verin!" diyerek feryat etmişti. Denizli'den gelerek çalışmalara katılan Kader Dereli, dün şiddetli rüzgarın bir anda yön değiştirmesiyle yaralandı.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Dereli, daha sonra itfaiye aracına bindirilerek yangın koordinasyon merkezine indirildi.

'Yanıyorum' diye feryat eden orman işçisinden haber var

TEDAVİ ALTINDA

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla alınan Dereli, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yapılan muayenesinde el, yüz ve bacaklarında 2 ve 3'üncü derece yanık olduğu tespit edilen Denizlili orman işçisi Kader Dereli'nin yoğun sıcak ve yoğun duman nedeniyle akciğerlerinde de hasar oluştuğu tespit edildi.

Şehir hastanenin yanık ünitesinde yoğun bakıma alınan Dereli'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, bugün yeniden ameliyat edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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