Yangında ölen yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı

Aksaray'da yalnız yaşadığı evinin mutfağındaki ocakta çıkan yangını söndürmek isterken kıyafetlerinin tutuşmasıyla çıkan yangında hayatını kaybeden yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Küçükbölcek Mahallesi 2617 Sokak'ta bulunan Altınsoy Apartmanı'nın 4. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 91 yaşındaki Meryem Altınsoy'un mutfağındaki ocağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmek isteyen yaşlı kadın kıyafetinin tutuşmasıyla çıkan yangında hayatını kaybetti. Yaşlı kadın bugün Somuncu Baba Külliyesi ve Kültür Merkezinde kılınan cenaze namazının ardından Ervah Kabristanlığında defnedildi.

Cenaze namazına il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AKSARAY

