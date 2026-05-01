Yangında ölen yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı

Yangında ölen yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı
Aksaray'da yalnız yaşadığı evinin mutfağındaki ocakta çıkan yangını söndürmek isterken kıyafetlerinin tutuşmasıyla çıkan yangında hayatını kaybeden yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Aksaray'da yalnız yaşadığı evinin mutfağındaki ocakta çıkan yangını söndürmek isterken kıyafetlerinin tutuşmasıyla çıkan yangında hayatını kaybeden yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Küçükbölcek Mahallesi 2617 Sokak'ta bulunan Altınsoy Apartmanı'nın 4. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 91 yaşındaki Meryem Altınsoy'un mutfağındaki ocağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmek isteyen yaşlı kadın kıyafetinin tutuşmasıyla çıkan yangında hayatını kaybetti. Yaşlı kadın bugün Somuncu Baba Külliyesi ve Kültür Merkezinde kılınan cenaze namazının ardından Ervah Kabristanlığında defnedildi.

Cenaze namazına il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AKSARAY

İran'dan bomba iddia: ABD'nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı

Bu rakam doğruysa Trump savaşa girdiğine bin pişman olacak
Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!

Milli takım forma lansmanında Kibariye’yi görünce ağızları açık kaldı

Bir anda karşılarında görünce suratları bu hale geldi

En sonunda bunu da gördük! Sahaya giren ambulansı futbolcular itti

Sözün bittiği yer! Görüntüye tepki yağıyor
Belindeki tabancayı düzeltirken hem kendini hem kasiyeri vurdu

Ölümcül hata anbean kamerada
Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!

İntihar etmek için surlara çıktı, çorbayla ikna edildi! İlk vukuatı değil

İntihar için surlara çıktı! Canına kıymaktan tek bir şey vazgeçirdi
Yasadaki açığı buldu, kendi krallığını ilan etti: Kan dökmedim

Sistemdeki açığı buldu, kendi krallığını ilan etti