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Yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

Yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
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Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Başağaç köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Başağaç köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Başağaç köyünde F.İ.'ye ait evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar oluştu ve yapı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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