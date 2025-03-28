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Yangına Müdahale Eden Vatandaş Hayatını Kaybetti

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir kişi, su kanalında çıkan yangına müdahale ederken alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde su kanalında çıkan yangına müdahale etmek isteyen bir kişi, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yerköy ile İlyaslı Mahallesi arasında bulunan boş su kanalında yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine kolluk kuvvetleri ve itfaiyeye haber verilirken, Metin Özbek isimli vatandaş da alevlere müdahale etmek isterken alevlerin arasında kaldı. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelerde de Metin Özbek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Özbek'in cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, haberi alan yakınları da sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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