Yangın Söndürme Uçağı Acil İniş Yaptı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangın söndürme uçağının Yatağan ilçesinde tarlaya acil iniş yaptığını ve pilotun hayati tehlikesinin bulunmadığını duyurdu.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, bir yangın söndürme uçağının tarlaya acil iniş yaptığını ve pilotun hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Vali Akbıyık, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağı meydana gelen arıza nedeni ile Yatağan ilçemiz Hacıbayramlar Mahallesi Sepetçi mevkiinde boş araziye acil iniş yapmıştır. Pilotumuz sağlık kontrolleri için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş olup, alınan ilk bilgilere göre hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Sert inişin etkisi ile uçakta da hasar meydana gelmiştir. Orman teşkilatımıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verdi. - MUĞLA

