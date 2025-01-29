Yanan otelde gözlerden kaçan detay! Acılı baba isyan ederek açıkladı

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Bolu'daki otel yangınında eşini ve kızını kaybeden Rıfat Doğan, "Otel sahibi ve ailesi 12. katta olmalarına rağmen, onlar zamanında haberdar olmuş ve çizik bile almadan kurtulmuşlar. Benim eşim ve kızım ise 7. katta mahsur kaldı" diyerek isyan etti.

Bolu'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Otel yangınında eşi Ceren Yaman Doğan ve Kızı Lalin Doğan'ı kaybeden Rıfat Doğan, Habertürk'e konuştu. Yangın gecesi yaşananları anlatan Doğan, "Kışın birkaç kez çıkacağımıza bir kez çıkalım diyorduk. Kızımız çok istedi. Onları otele bıraktım, kayak malzemelerini yerleştirdik. Kızımı hocasına teslim ettim, eşimi öptüm ve uğurladım" dedi.

"HATA YAPABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİK

Kızından kendisine gelen son mesajın "Babacım iyi geceler, ben yatıyorum, öptüm" diyen Doğan, "Yangın alarmı ve acil çıkış tabelaları vardı ama hiçbiri çalışmıyordu. Böyle bir otelin bu kadar büyük bir hata yapabileceğini düşünmedik" ifadelerini kullandı.

"ONLAR 12.KATTAN KURTULABİLDİLER"

Yangındaki güvenlik önlemlerinin yetersizliğine dikkat çeken Doğan, "Otelin sahibi ve ailesi 12. katta olmalarına rağmen, onlar zamanında haberdar olmuş ve çizik bile almadan kurtulmuşlar. Benim eşim ve kızım ise 7. katta mahsur kaldı" dedi.

"DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Eşi ve kızını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan Rıfat Doğan, "Artık geniş aileme, arkadaşlarıma ve işime sarılacağım ama bu davanın da sonuna kadar takipçisi olacağım. Gücüm yettiğince adalet arayacağım" dedi.

DAMAT TELEFONLA ARANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Yangın faciasıyla ilgili tutuklanan Grand Kartal Otel Genel Müdürü Emir Aras, "Gece telefonum çaldı ve yangın olduğu söylendi. Kapıyı açtım, telefonum tekrar çaldı. Kat sorumlusu arıyordu ve yangın olduğunu, restoran kısmında başladığını belirtti. Merdivenlerden indim ve dışarıya çıktım. İkaz butonlarına basamadım çünkü yangın çok yoğundu. O anda hiçbir şey düşünemedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Yanan otelde gözlerden kaçan detay! Acılı baba isyan ederek açıkladı
Kaynak: Haberler.com / Tolga Şahin - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

ikaz butonu diye bişey yoktur yangın dedektörü dumanı algıladıktan sonra siren otomatik çalar varsa yağmurlamalar çalışır insana bağlı uyarı sistemi olurmu ondan ne hayır gelir

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

insanlar gerçekçi olmayan suçlamalarla gerçek suçluya ulaşamazlar onlarında kim olduğu belli ama teflon gibiler hiç bir zaman bir olayın işlenen kabahatin sorumluluğu üzerlerine yapışmıyor işleri güçleri etrafa çamur atmak

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