Yamaçtan kopan kaya parçaları temizlendi, Hopa-Kemalpaşa karayolu ulaşıma açıldı

KEMALPAŞA, İZMİR (İHA) - Artvin'in Hopa ilçesinde yamaçtan kopan ve karayoluna düşerek trafiği kapatan dev kayalar temizlendi. Hopa- Kemalpaşa karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Artvin'in Hopa ilçesi Kopmuş mevkiinde dün gece yaşanan olayda yamaçtan kopan kaya parçaları Hopa-Kemalpaşa karayoluna düşerek trafiği ulaşıma kapattı.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda, düşen kayaların isabet etmesiyle bazı araçlar hasar gördü. Ekiplerinin gece boyunca yoğun çalışması sonrası Hopa-Kemalpaşa karayolu ulaşıma yeniden açıldı. - ARTVİN