Yamaçtan kopan kaya parçaları temizlendi, Hopa-Kemalpaşa karayolu ulaşıma açıldı - Haberler

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Yamaçtan kopan kaya parçaları temizlendi, Hopa-Kemalpaşa karayolu ulaşıma açıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yamaçtan kopan kaya parçaları temizlendi, Hopa-Kemalpaşa karayolu ulaşıma açıldı

Artvin'in Hopa ilçesinde yamaçtan kopan ve karayoluna düşerek trafiği kapatan dev kayalar temizlendi.

KEMALPAŞA, İZMİR (İHA) - Artvin'in Hopa ilçesinde yamaçtan kopan ve karayoluna düşerek trafiği kapatan dev kayalar temizlendi. Hopa- Kemalpaşa karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Artvin'in Hopa ilçesi Kopmuş mevkiinde dün gece yaşanan olayda yamaçtan kopan kaya parçaları Hopa-Kemalpaşa karayoluna düşerek trafiği ulaşıma kapattı.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda, düşen kayaların isabet etmesiyle bazı araçlar hasar gördü. Ekiplerinin gece boyunca yoğun çalışması sonrası Hopa-Kemalpaşa karayolu ulaşıma yeniden açıldı. - ARTVİN

Yamaçtan kopan kaya parçaları temizlendi, Hopa-Kemalpaşa karayolu ulaşıma açıldı

Yamaçtan kopan kaya parçaları temizlendi, Hopa-Kemalpaşa karayolu ulaşıma açıldı

Yamaçtan kopan kaya parçaları temizlendi, Hopa-Kemalpaşa karayolu ulaşıma açıldı

Yamaçtan kopan kaya parçaları temizlendi, Hopa-Kemalpaşa karayolu ulaşıma açıldı

Yamaçtan kopan kaya parçaları temizlendi, Hopa-Kemalpaşa karayolu ulaşıma açıldı

Yamaçtan kopan kaya parçaları temizlendi, Hopa-Kemalpaşa karayolu ulaşıma açıldı

Yamaçtan kopan kaya parçaları temizlendi, Hopa-Kemalpaşa karayolu ulaşıma açıldı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kemalpaşa, Artvin, 3. Sayfa, Haberler

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