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Isparta'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 421 sikke ele geçirildi

Isparta'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 421 sikke ele geçirildi
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait 421 sikke, çok sayıda tarihi obje, ruhsatsız silah ve uyuşturucu aparatı ele geçirildi. Şüpheli M.K. gözaltına alındı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 421 sikke ile çok sayıda tarihi eser, ruhsatsız silah ve suç unsuru ele geçirildi.

Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Isparta İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri, Yalvaç İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, tarihi eserleri satmaya çalıştığı belirlenen M.K.'nin Çarşı Mahallesi'ndeki ikametinde dün 14.00 sıralarında arama yapıldı. Aramada, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 421 sikke, 14 yüzük, 12 ok ucu, 43 tarihi obje, 1 dedektör, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız yivli av tüfeği, 10 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 6 adet 5,6 milimetre fişek ile 6 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli hakkında tarihi eser kaçakçılığı, ruhsatsız silah bulundurma ve uyuşturucu kullanma suçlarından soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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