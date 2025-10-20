Haberler

Yalvaç'ta Otomobil Kazası: Baba ve 8 Aylık Bebek Yaralandı

Yalvaç'ta Otomobil Kazası: Baba ve 8 Aylık Bebek Yaralandı
Güncelleme:
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen kazada, park halindeki bir araca çarparak yan yatan otomobilin içindeki baba ve 8 aylık kızı hafif yaralandı. Olay, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil, park halindeki araca çarparak yan yattı. Kazada hafif yaralanan baba vatandaşlar tarafından aracın bagajından, 8 aylık kızı ise camdan çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Kaza, gece saat 01.45 sıralarında Yalvaç ilçesi Çarşı Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ç. (29) idaresindeki 06 FG 7546 plakalı Wolkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 32 AFA 533 plakalı araca çarpıp yan yattı. Araçtaki 8 aylık Z.Ç. adlı bebek, çevredeki vatandaşlar tarafından yan yatan otomobilin camından çıkarıldı. Kazada hafif yaralanan baba ise aracın bagaj kısmından çıkarıldı. Yaralı baba ve kızı, çevredeki vatandaşların aracıyla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza anı kamerada

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde otomobilin park halindeki araca çarparak devrilmesi, ardından çevredeki vatandaşların 8 aylık bebeği devrilen aracın ön kapı camından kurtardığı anlar yer aldı. - ISPARTA

