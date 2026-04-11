Isparta'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Yalvaç ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Bacağında kırık olduğu öğrenilen yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Yalvaç ilçesi Zafer Mahallesi, Orman Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.D. idaresindeki 32 YG 029 plakalı siyah Opel marka araç, konutlar mevkiinden çarşı istikametine seyir halindeyken, Bağlar Mahallesi Deliktaş Caddesi'nden gelen A.Ö. yönetimindeki 32 ADN 519 plakalı motosiklet, otomobilin sol ön tekerleğine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü A.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı A.Ö., ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının bacağında kırık olduğu öğrenilirken, tedavisinin sürdüğü bildirildi. Çarpışmanın etkisiyle ağır hasar alan motosiklet, kurtarıcı yardımıyla otoparkına çekildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı