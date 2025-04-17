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Yalvaç'ta Motosiklet Kazası: Matematik Öğretmeni Hayatını Kaybetti

Yalvaç'ta Motosiklet Kazası: Matematik Öğretmeni Hayatını Kaybetti
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde motosikletiyle demir korkuluklara çarpan matematik öğretmeni Harun Özkan, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak ambulansta yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde motosikletiyle demir korkuluklara çarpan öğretmen, savrularak park halindeki aracın içine düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan öğretmen ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, 00.30 sıralarında Yalvaç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun Özkan (42) idaresindeki 55 HD 624 plakalı motosiklet, sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü, park halinde bulunan S.A.'ya ait 32 KE 141 plakalı Volkswagen marka ticari aracın arka kapak camından içeri düştü.

Sevk edildiği hastaneye giderken ambulansta yaşamını yitirdi

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Harun Özkan, ilk müdahalenin ardından Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ciddiyeti nedeniyle Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen talihsiz öğretmen, ambulansta kalbinin durması üzerine yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Matematik öğretmeni yakınlarını yasa boğdu

Hayatını kaybeden Harun Özkan'ın Yalvaç ilçesinde Borsa İstanbul Orta Okulunda Matematik Öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi. Cenazesi Gelendost Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Harun Özkan için yakınları yasa boğuldu. Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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