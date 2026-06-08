Isparta'da motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Isparta-Yalvaç kara yolu Abacılar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.A. idaresindeki 32 AFR 801 plakalı motosiklet kaza yaptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı kadın sürücü, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Isparta'ya sevk edildi. Polis olay yerinde inceleme yaparken, Isparta-Yalvaç karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı