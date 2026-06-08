Haberler

Isparta'da motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

Isparta'da motosiklet kazası: 1 ağır yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde motosiklet kazasında ağır yaralanan kadın sürücü hastaneye kaldırıldı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Isparta-Yalvaç kara yolu Abacılar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.A. idaresindeki 32 AFR 801 plakalı motosiklet kaza yaptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı kadın sürücü, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Isparta'ya sevk edildi. Polis olay yerinde inceleme yaparken, Isparta-Yalvaç karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatıyoruz

Özel, muradına erdi! CHP'de kurultay süreci başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor

Sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor
Rahmi Koç'un 'Kürt kadın' fıkrasına gülen Binali Yıldırım'dan ilk sözler

Koç'un "Kürt kadın" fıkrasına kahkaha atan Yıldırım'dan ilk sözler
İşte Rahmi Koç'un 'Kürt kadın' fıkrasının aslı

Rahmi Koç'un ortalığı karıştıran fıkrasının gerçeği bambaşkaymış
Metrobüs durağındaki vahşi cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Metrobüs durağındaki vahşi cinayetin yeni görüntüleri
İran, Dünya Kupası için Meksika'da! Yakalarındaki ''168'' detayı dikkat çekti

İran'dan dünyaya mesaj!

Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz

Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz
Fenerbahçe'den gönderilen Devin Özek kariyerinin en büyük imzasını atacak

Kariyerinin en büyük imzasını atacak