Haberler

Yalvaç'ta sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil şarampole devrildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde sürücüsünün aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonucu kontrolden çıkan otomobil şarampole devrilerek ters döndü. Kazada yaralanan olmazken, araçtakiler kendi imkanlarıyla çıktı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde sürücüsünün aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonucu kontrolden çıkan otomobil şarampole devrilerek ters döndü.

Kaza, saat 22.45 sıralarında Isparta-Yalvaç kara yolunda, Eğirler köyü Gökbayır mevkiinde meydana geldi. O.G. idaresindeki 20 GM 491 plakalı Volkswagen marka otomobil, Yalvaç istikametine seyir halindeyken virajda aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için yapılan manevra sırasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki şarampole savrularak ters döndü. Kazayı gören başka bir sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçta bulunan 2'si çocuk toplam 5 kişi, kendi imkanları ve kazayı gören sürücülerin yardımıyla araçtan çıktı. Kazada yaralanan olmazken, araçta bulunanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
FETÖ'ye yönelik 81 ilde 968 şüpheli için operasyon başlatıldı

Son dönemin en büyük operasyonu! 81 ilde iki bakanlık harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haluk Levent'ten asistanına skandal talimat iddiası: Kanser olduğuma dair haber yay

Asistanı herkese aynı yalanı söyleyip paraları toplamış
Haluk Levent’in o görüntüleri yeniden gündem oldu! Hem şarkı söyledi hem oynadı

Haluk Levent’in o görüntüleri gündem oldu: Hem şarkı söyledi hem de...
Seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü

Seyir halindeyken kabusu yaşadılar!
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 30 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı

Yazıcıoğlu dosyası raftan indi! Tasarlayarak öldürmekten gözaltılar
Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti

Marmaray'da pes dedirten görüntü
Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu: Hareketliydi, doğaya bıraktık

Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu
Temmuz ayında bir grup doğasever, buzla kaplı göle girdi

Bu göle girmek için bin 900 KM yol yaptılar