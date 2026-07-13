Yalvaç'ta sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil şarampole devrildi

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde sürücüsünün aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonucu kontrolden çıkan otomobil şarampole devrilerek ters döndü.

Kaza, saat 22.45 sıralarında Isparta-Yalvaç kara yolunda, Eğirler köyü Gökbayır mevkiinde meydana geldi. O.G. idaresindeki 20 GM 491 plakalı Volkswagen marka otomobil, Yalvaç istikametine seyir halindeyken virajda aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için yapılan manevra sırasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki şarampole savrularak ters döndü. Kazayı gören başka bir sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçta bulunan 2'si çocuk toplam 5 kişi, kendi imkanları ve kazayı gören sürücülerin yardımıyla araçtan çıktı. Kazada yaralanan olmazken, araçta bulunanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı