Yalvaç'ta haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kendisinden günlerdir haber alınamayan 66 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Isparta'nın Yalvaç ilçesinin Körküler Köyü Zafer mahallesi Milli Egemenlik Caddesi bulunan apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 66 yaşındaki Ali İhsan Kamit'ten birkaç gün haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Kamit'in yaşadığı daireye giren ekipler, yaşlı adamı kanepede hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kamit'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamit'in bazı sağlık sorunları olduğu öğrenildi. Kamit'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Isparta'ya, hastane morguna kaldırıldı. - ISPARTA