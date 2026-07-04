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Yalvaç'ta iki otomobil kavşakta çarpıştı: 6 yaralı

Yalvaç'ta iki otomobil kavşakta çarpıştı: 6 yaralı
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Yalvaç ilçesine bağlı Bağkonak köyü Avlağı mevkisinde, D695 Ankara-Isparta Karayolu ile D320 Afyon-Konya Karayolu'nun kesiştiği dört yol kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İ.S. idaresindeki 34 MR 5430 plakalı siyah Peugeot 3008 marka otomobil, D695 Ankara-Isparta Karayolu üzerinde Konya'nın Akşehir ilçesi istikametinden Isparta yönüne seyir halindeyken, F.O. yönetimindeki 42 ATF 760 plakalı mavi Fiat Egea marka otomobil ile kavşakta çarpıştı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araçtan 3'er kişi olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen iki otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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