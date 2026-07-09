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Yalvaç'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Yalvaç'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.45 sıralarında Görgübayram Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğretmen M.A.G. yönetimindeki 32 ABT 377 plakalı otomobil, Kiriş Sokak'tan caddeye çıkan M.T. idaresindeki 42 ABF 045 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri kaldırıma çıkarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki sürücüye ilk müdahale ambulansta yapıldı. Yaralılar daha sonra Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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