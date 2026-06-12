Haberler

Isparta'da ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Isparta'da ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Otogar Anıt Kavşağı'nda meydana geldi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Yalvaç ilçesi Abacılar Mahallesi mevkiinde bulunan Afyon-Konya karayolu üzerindeki Otogar Anıt Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ç. idaresindeki 35 CGR 759 plakalı toptan sigara pazarlama aracı ile M.D. (62) yönetimindeki 32 YT 866 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, önce Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait trafik tabelasına, ardından yön levhası direğine çarparak durabildi. Ağır hasar alan otomobil ise savrularak kavşağın karşı şeridinde durdu. Kaza nedeniyle hafif ticari aracın arka tavan kısmı büyük ölçüde hasar görürken, her iki araçta da maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan M.E. (41), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Soruşturmada yeni gelişme! Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü

CHP'de ihraç depremi! 2 kritik ismin koltuğu gitti
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu

Ocaklar söndüren sistemi bitirmekte kararlı! 11 ilde daha düğmeye basıldı
Yönetmen Murat Saygı tutuklandı

Bir dönem magazinin gözdesiydi! Son dalgada eski eşi de tutuklandı
Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler

Nihat Doğan'ın eski sevgilisi tutuklandı! Evinden neler çıktı neler
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var

7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var
Kim Kardashian'ın A Milli Takım için söyledikleri çok konuşuldu

A Milli Takımımız için söyledikleri bomba
Edson Alvarez Dünya Kupası'nda ortaya çıktı

Fener taraftarının saydırmaya başladığı an
Şampiyonlar Ligi'nin ünlü sunucusu bu kez Dünya Kupası'nı salladı

Bu kez Dünya Kupası'nı salladı