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Yalvaç'ta Elektrikli Bisiklet ile Otomobil Çarpıştı: İki Çocuk Yaralandı

Yalvaç'ta Elektrikli Bisiklet ile Otomobil Çarpıştı: İki Çocuk Yaralandı
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 13 yaşındaki F.Ö. ve arkadaşı S.N.E., kullandıkları elektrikli bisikletin bir otomobille çarpışması sonucu yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 13 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklet otomobille çarpıştı. Kazada savrularak kafası otomobilin ön camına çarpan çocuk ve arkasındaki arkadaşı yaralandı.

Kaza, saat 13.10 sıralarında Yalvaç ilçesi Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Ö. (13) arkadaşı S.N.E. (13) ile okula giderken kullandığı elektrikli bisiklet, Abdullah H.A. yönetimindeki 32 MA 2074 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan F.Ö. adlı kız çocuğunun kafası otomobilin ön camına çarptı. Kazada sürücü F.Ö. ve arkadaşı S.N.E. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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