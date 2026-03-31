Haberler

Yalova merkezli 11 ilde sahte psikoteknik raporu operasyonu: 29 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'da düzenlenen operasyonda sahte psikoteknik raporu düzenledikleri iddia edilen doktorların da aralarında bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda belge ve bilgisayara el kondu.

Alınan bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, sahte psikoteknik raporu düzenlediği ileri sürülen şüphelilere yönelik Yalova merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

29 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, Yalova'da 3 psikoteknik merkezinin yanı sıra şüphelilere ait iş yeri ve ikametlerinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda çok sayıda belge ve bilgisayara inceleme için el konuldu.

Aralarında çok sayıda doktorun da bulunduğu zanlılara "Çıkar amaçlı suç örgütü kurma", "Kamu zararına nitelikli dolandırıcılık", "Resmi evrakta sahtecilik" ve "Rüşvet" suçlamalarının yönlendirildiği öğrenildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

