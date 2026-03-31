Yalova merkezli 11 ilde sahte psikoteknik raporu operasyonu: 29 gözaltı

Yalova merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda sahte psikoteknik raporu düzenlediği iddiasıyla doktorların da aralarında bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, sahte psikoteknik raporu düzenlediği ileri sürülen şüphelilere yönelik Yalova merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

29 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, Yalova'da 3 psikoteknik merkezinin yanı sıra şüphelilere ait iş yeri ve ikametlerinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda çok sayıda belge ve bilgisayara inceleme için el konuldu.

Aralarında çok sayıda doktorun da bulunduğu zanlılara "Çıkar amaçlı suç örgütü kurma", "Kamu zararına nitelikli dolandırıcılık", "Resmi evrakta sahtecilik" ve "Rüşvet" suçlamalarının yönlendirildiği öğrenildi. - YALOVA

