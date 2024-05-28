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Yalova-İzmit kara yolunda bisiklet sürücüsü iş makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

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Yalova-İzmit kara yolunda bisiklet sürücüsü Ali Korkmaz, iş makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri tahkikat başlattı.

Yalova-İzmit kara yolunda iş makinesinin çarptığı 78 yaşındaki bisiklet sürücüsü Ali Korkmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit kara yolu Altınova ilçesi mevkiinde bisikletiyle ilerleyen Ali Korkmaz'a aynı istikamette ilerleyen iş makinesi çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır şekilde yaralanan Korkmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası polis iş makinesi sürücüsünü gözaltına aldı. Bölgeye Yalova Emniyeti Olay Yeri İnceleme Ekipleri giderek çalışma gerçekleştirdi. Korkmaz'ın cenazesi daha sonra otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ali Korkmaz Yalova Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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